Мособлдума предложила штрафовать за «опасные» селфи

В Мособлдуме предложили добавить понятие «селфи» в Кодекс административных правонарушений и прописать, где именно их запрещено делать; в частности, штраф могут получить любители делать селфи на железнодорожных объектах.

Председатель комитета Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Андрей Голубев предложил внести изменения в КоАП России, и запретить делать селфи на железнодорожных путях и пассажирских платформах, а также на крышах железнодорожного подвижного состава, передает РИА «Новости».

По словам Голубева, соответствующее обращение к премьер-министру России Дмитрию Медведеву уже отправлено.

Правки предлагается внести в статью КоАП о нарушениях правил поведения на транспорте. «Мы предлагаем туда ввести понятие «селфи», разъяснить что это и в правилах прописать, что это запрещено», – рассказал Голубев.

В обращении говорится, что в погоне за необычными кадрами граждане, в том числе несовершеннолетние, не думают о безопасности.

Напомним, в 2017 году школьница погибла при попытке сделать селфи на железнодорожном мосту в Подмосковье. Ранее Школьник погиб при попытке сделать селфи на крыше вагона под Калугой.

В сентябре делавший селфи 17-летний мальчик упал с Каменного моста в Москве на прогулочный теплоход. Под Оренбургом любители селфи случайно уплыли на бревне по реке Самара.