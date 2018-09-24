МИД отреагировал на невыдачу Швейцарией визы представителю Крыма

Москва разочарована решением властей Швейцарии не выдавать визу замминистра образования, науки и молодежи Крыма Айдеру Аблятинову, сообщает МИД России.

«Разочарованы решением властей Швейцарии отказать в выдаче визы в Москве заместителю Министра образования, науки и молодежи Республики Крым Аблятипову, который планировал принять участие в работе 39-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве и прошел соответствующую процедуру официальной регистрации», – говорится в заявлении на сайте МИД.

В заявлении выражается сожаление в связи с тем, что в Швейцарии, которая является местом проведения заседаний Совета, а также расположением штаб-квартир организаций системы ООН, не прислушались к обращениям Москвы, лишив представителя России «права поделиться своими оценками и донести до авторитетной правочеловеческой структуры реальную картину происходящего на полуострове Крым».

Отметим, что на прошлой неделе швейцарский МИД заявил об ужесточении процедуры рассмотрения аккредитаций для российских дипломатов на фоне «шпионского скандала».