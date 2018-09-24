Крыму пообещали снижение цен

Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев сообщил, что ФАС ожидает снижения цен в Крыму после открытия движения грузового транспорта по Крымскому мосту.

«Мы очень надеемся, что снижение цен произойдет, потому что все риски, связанные с паромной переправой, штормами в Черном море, конечно, приводили к повышению издержек. Во всяком случае, что касается монопольных структур, мы их заставим снижать цены», – сказал Артемьев, передает ТАСС.

Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщал, что движение по Крымскому мосту для большегрузов откроется в конце сентября.

Напомним, в июле российская телеведущая Арина Шарапова пожаловалась на транспортную ситуацию в Крыму; в частности, она возмутилась из-за движения грузовиков в дневное время на участке трассы от Батального до Симферополя.