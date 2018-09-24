Меркель извинилась за повышение главы контрразведки

Канцлер Германии Ангела Меркель извинилась за то, что правительство сняло с должности главу контрразведки Ханса-Георга Маасена, при этом предложив ему более высокую должность.

«Скажу открыто, что результат, которого мы достигли в прошлый вторник, был неубедительным», – передает ее слова ТАСС.

Меркель добавила, что лидеры правящих партий при обсуждении последствий для Ханса-Георга Маасена сосредоточились на том, чтобы не навредить рабочим процессам внутри МВД.

«Но мы мало думали о том, что именно заботит людей при таком повышении в должности. Очень сожалею, что это произошло», – сказала канцлер.

На прошлой неделе сообщалось, что Маасен смещен с поста из-за высказываний по акциям протеста в городе Хемниц. Однако позже глава МВД Хорст Зеехофер решил перевести на работу статс-секретарем по вопросам безопасности. Это вызвало серьезную критику, и в итоге 23 сентября было принято решение сделать Маасена уполномоченным МВД Германии по вопросам европейской и международной безопасности.