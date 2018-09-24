Варшава решила построить на российско-польской границе новую заставу

До конца следующего года в польском населенном пункте Дубенинки на границе с Россией появится новая пограничная застава, заявил замминистра внутренних дел и администрации Польши Ярослав Зелиньский.

Площадь нового здания составит 1,2 тыс. кв. метров. Объект, по словам Зелиньского, поспособствует укреплению безопасности европейских границ, передает ТАСС.

Застава разместится на стыке границ трех стран – Польши, России и Литвы.

«Здесь охрана границы Польши и одновременно внешней границы Европейского Союза представляется задачей первостепенной важности», – заявил замминистра.

Он отметил, что в «нынешней миграционной ситуации» эффективная защита границ от «тех, кто не должен быть» на территории Польши, очень важна.

«Миграционные процессы в современном мире стали естественными, но их надо контролировать и защищать себя от нелегального передвижения», – сказал Зелиньский.

Отметим, что прибалтийские республики строят стену на границе с Россией – в частности, этим занимается Литва. Ограждение строится как раз от точки пересечения границ трех государств – России, Литвы и Польши.