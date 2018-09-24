Анонсирована встреча Путина с главой Роскомнадзора

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин в понедельник проведет встречу с главой Роскомнадзора Александром Жаровым.

«Несколько рабочих встреч также запланировано у президента. Публичной из них станет совещание у президента с главой Роскомнадзора Александром Жаровым. Ведомство важное, выполняет огромный объем работы по различным направлениям, поэтому как раз сегодня позаниматься проблемами этого ведомства и тем, как оно развивается», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Представитель Кремля также сообщил, что в понедельник Путин может провести международные телефонные разговоры.

«Сегодня не исключаем международные телефонные разговоры. Если они состоятся, мы дадим соответствующую информацию», – отметил Песков.

На прошлой неделе глава Роскомнадзора заявил, что до 15 декабря направит компаниям Twitter и Facebook письмо, в котором спросит об исполнении требования законодательства России по хранению данных россиян.