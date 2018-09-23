Генсек ООН назвал передачу власти в Армении «фантастическим примером»

Процесс передачи власти в Армении весной является «фантастическим» примером мирного урегулирования подобных вопросов, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

«Мы недавно имели фантастический пример мирной передачи власти, которую продемонстрировали в Армении, это фантастический пример, который говорит, что есть причины верить, что новое поколение будет способно принимать решения лучше, чем мое поколение», – передает его слова РИА «Новости».

Он подчеркнул, что это пример того, как люди, в том числе молодежь, могут объединиться, чтобы показать степень важности «демократии, свободы, гражданских прав».

Напомним, весной после серии протестных акций состоялись новые выборы премьера Армении, которые выиграл кандидат от оппозиции Никол Пашинян.