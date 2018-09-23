Швейцарский кантон Санкт-Галлен проголосовал за запрет ношения паранджи

Жители швейцарского кантона Санкт-Галлен в день референдумов, когда во всех регионах страны проходят плебисциты, проголосовали за полный запрет ношения паранджи.

При явке около 40% за внесение в уголовный кодекс поправки о запрете скрывать лицо в общественных местах, если это может представлять угрозу безопасности, высказались почти 67% жителей, передает РИА «Новости».

Соответствующую инициативу в сентябре 2017 года поддержал парламент кантона Санкт-Галлен.

Аналогичный запрет уже введен в соседнем кантоне Тичино.

Вместе с тем, на федеральном уровне швейцарские власти выступают против данной инициативы. Каждому кантону предоставлено право самостоятельно решать, вводить запрет на ношение паранджи или нет.

В воскресенье в Швейцарии проходит день референдумов. На уровне страны обсуждаются вопросы запрета продукции, содержащей ГМО, и внесения в конституцию положения о продвижении велоспорта. Каждый кантон вправе вынести на голосование свои темы.

Ранее запрет на ношение паранджи в общественных местах ввели в Норвегии и Австрии.