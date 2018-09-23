Оппозиция Израиля потребовала от властей ответственно отнестись к России

Глава парламентской оппозиции Израиля Ципи Ливни заявила, что власти страны должны ответственно отнестись к сохранению существующего уровня отношений и координации по Сирии с Россией.

«Сейчас необходимо действовать взвешенно и ответственно для того, чтобы сохранить существующие отношения и координацию действий», – заявила она, комментируя инцидент с Ил-20, передает ТАСС.

Ливни отметила, что ВВС Израиля «профессионально выполняют свою работу по предотвращению укрепления позиций Ирана в Сирии», назвав это «общим интересом Израиля и России». Она добавила, что Россия и Израиль ведут диалог «в духе взаимоуважения», а координация позволяет Армии обороны Израиля «действовать в Сирии», обеспечивая «интересы обеих стран».

«Кроме сохранения тактического военного сотрудничества, требуется определить общие стратегические цели с участием и США. Необходимы международные действия, которые не позволят Ирану, как стране, поддерживающей террор, укрепиться в Сирии и не дадут Ирану превратить Сирию в свой передовой форпост и подвергать опасности стабильность всего региона», – заявила она.

Ранее в посольстве Израиля отказались комментировать заявление Минобороны России по ситуации с Ил-20.

Напомним, Минобороны представило поминутную хронологию катастрофы российского Ил-20, произошедшей 17 сентября в Сирии, и опровергло заявления Израиля по поводу инцидента. Военное ведомство также представило 3D-видео катастрофы Ил-20.