Посольство Израиля обошло молчанием данные Минобороны по Ил-20

Израильское посольство в Москве отказалось комментировать заявление Министерства обороны о том, что ответственность за гибель российского самолета Ил-20 в Сирии полностью лежит на ВВС Израиля

«Я не могу это прокомментировать», – сказал ТАСС представитель дипмиссии.

В воскресенье Минобороны представило поминутную хронологию катастрофы российского Ил-20, произошедшей 17 сентября в Сирии, и опровергло заявления Израиля по поводу инцидента, подчеркнув, что ответственность за крушение самолета лежит на израильской стороне. Кроме того, военное ведомство представило 3D-видео катастрофы Ил-20.

В Минобороны подчеркнули, что израильские летчики фактически прикрылись российским Ил-20 и подставили его под огонь.

Член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии России Виктор Мураховский рассказал, что Москва прекратила контракт с Сирией на поставку зенитных ракетных комплексов С-300, пойдя навстречу «слезным просьбам» Израиля.