Причиной гибели Ил-20 назвали военный эгоизм Израиля

Израиль руководствуется только интересами своего военного превосходства в регионе, это стало причиной гибели российского самолета Ил-20 в Сирии, заявил египетский военный эксперт, генерал в отставке Адиль Сулейман.

Сулейман заявил РИА «Новости», что трагедия стала следствием недостаточной координации между Россией и Израилем на оперативном и тактическом уровнях. «Это не принималось в полной мере всерьез, в особенности с израильской стороны», – сказал военный аналитик.

«Израиль ничего не волнует кроме его интересов, в особенности в том, что касается военных операций», – сказал он, добавив, что Израиль не готов нести потери и выглядеть слабо. По его словам, Израиль не интересует, кто является другой стороной, будь это сирийская сторона, которая вооружается российским современным оружием, или какая-либо другая.

Отставной генерал считает, что, по мнению Израиля, любая проблема решается «чем-то вроде извинений или направления другой стороне высокопоставленных военных руководителей для объяснения своей позиции».

Сулейман отметил, что на сирийской арене много международных игроков – это и Россия, и Турция, и Израиль, и Иран. По его словам, к координации необходимо подключать и сирийскую сторону, однако это не освобождает Израиль от ответственности.

В воскресенье Минобороны представило поминутную хронологию катастрофы российского Ил-20, произошедшей 17 сентября в Сирии, и опровергло заявления Израиля по поводу инцидента, подчеркнув, что ответственность за крушение самолета лежит на израильской стороне. Кроме того, военное ведомство представило 3D-видео катастрофы Ил-20.

Член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии России Виктор Мураховский рассказал, что Москва прекратила контракт с Сирией на поставку зенитных ракетных комплексов С-300, пойдя навстречу «слезным просьбам» Израиля.