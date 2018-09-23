Глава района в Хабаровском крае рассказал о давлении со стороны кандидата от ЛДПР

Глава района имени Лазо Хабаровского края Владимир Сорокин собирается обратиться в прокуратуру в связи с давлением со стороны кандидата в губернаторы от ЛДПР Сергея Фургала.

«(Буду) писать жалобу в прокуратуру», – сказал Сорокин. По его словам, ему звонил Фургал, передает ТАСС.

«Был звонок от Сергея Ивановича (Фургала) в части того, что, Владимир Владимирович (Сорокин), на вашей территории, в районе Лазо, имеются факты фальсификации... Факты давления (на главу района) – это было», – сказал Сорокин.

По его словам Фургал обвинил Сорокина в том, что он якобы способствует фальсификации, также кандидат, со слов главы района, сообщил, что у него есть «доказательства». Фургал, как утверждает Сорокин, обещал обратиться в правоохранительные органы «с целью привлечения к ответственности главы».

Ранее зампред Общественной палаты России Максим Григорьев рассказал об угрозах со стороны представителей кандидата от ЛДПР в губернаторы Сергея Фургала в адрес глав районов региона. Эта информация передана для проверки в правоохранительные органы.

В воскресенье состоялся второй тур выборов губернатора Хабаровского края. 9 сентября ни один из кандидатов не набрал более 50%: Фургал тогда получил 35,81% голосов, а кандидат от «Единой России» Вячеслав Шпорт – 35,62%.

По данным exit-poll, Шпорт во втором туре выборов наберет 57% голосов, Фургал – 43%.