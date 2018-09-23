Путин отправил в отставку члена ЦИК

Президент России Владимир Путин отправил в отставку члена Центральной избирательной комиссии Василия Лихачева.

«Освободить Лихачева Василия Николаевича от обязанностей члена Центральной избирательной комиссии Российской Федерации до истечения срока его полномочий», – говорится в тексте указа, опубликованного на официальном портале правовой информации.

Причина отставки пока неизвестна.

Лихачева включили в состав ЦИК в 2016 году по указу президента. В Центризбиркоме он работал по вопросам международного взаимодействия и наблюдения за выборами, а также организовывал голосование россиян за рубежом. Также он курировал Мордовию, Пермский край, Новгородскую, Омскую, Пензенскую, Ростовскую и Самарскую области.

Ранее он был депутатом Госдумы от партии КПРФ.