Политолог: Фургал просто пошел ва-банк

Политолог Дмитрий Гусев заявил газете ВЗГЛЯД, что в России уже давно не видели использования на выборах таких методов времен девяностых годов, какие сейчас выявляются в Хабаровском крае. Возможные угрозы сторонников ЛДПР главам районов края он назвал полной дестабилизацией ситуации в регионе.

«Смотрите, что произошло во втором туре. Вячеслав Шпорт, губернатор, предложил Сергею Фургалу, кандидату от ЛДПР, войти в правительство и поработать первым заместителем. Фургал согласился, записал видеообращение по этому поводу», – рассказал президент консалтингового агентства Bakster-group Дмитрий Гусев.

«Естественно, он сразу начал терять своих сторонников. Во-первых, от него отвернулся протестный электорат коммунистов и эсэров, которые там прилично набрали в первом туре. И его сторонники тоже находились в недоумении: как же так, кандидат не снялся, согласен работать в команде Шпорта», – подчеркнул Гусев.

Люди были удивлены, и Фургал просто стал терять поддержку, объяснил Гусев. «Поэтому он пошел ва-банк и использует методы девяностых. Это подкуп, угрозы, агитация в день голосования, чего уже давно не было», – полагает эксперт.

«Судя по тому, что к главам районов уже приезжают, угрожают – это уже, конечно, полная дестабилизация ситуации в регионе», – резюмировал эксперт.

Как отметил в интервью ТАСС член Общественной палаты РФ Максим Григорьев. «Первое, что меня поразило, это массовое распространение агитационных материалов в день тишины, это, конечно, прямое нарушение <...> Материал был на центральной площади Хабаровска на уличном экране с материалами о Фургале. Самый большой экран, самая большая площадь, это явное, грубое нарушение. Кроме того, по городу ездили автомобили, на которых были размещены листки с фотографией Фургала», – сообщил Григорьев.

Григорьев сообщил, что в ОП поступила информация, согласно которой представители Фургала угрожали первому заместителю главы Комсомольского района Игорю Касаткину, требовали от него «обеспечить голосование в поддержку Фургала», сообщает ФАН. Эти данные переданы в правоохранительные органы для проверки.

Помимо этого, на сайте «Карта нарушений» была опубликована жалоба на «принуждение избирателей, подвоз или нарушение тайны голосования». В тексте жалобы говорится, что наблюдатель от ЛДПР находился прямо около урны для голосования, внимательно отслеживая волеизъявление. Заявитель указывает, что днем ранее этого же наблюдателя от ЛДПР видели разговаривающим «с асоциальными элементами».

Ранее в Сети появилась запись разговора, в ходе которого неизвестный предлагает заплатить 1,5 тыс. рублей за фотографию заполненного бюллетеня в поддержку «правильного кандидата» на выборах губернатора в Хабаровском крае, уточняя, что деньги предлагаются только в том случае, если выбран не кандидат от «Единой России» Вячеслав Шпорт.

Напомним, в Хабаровском крае проходит второй тур выборов губернатора региона. Работают 790 избирательных участков, в том числе на вокзале и в аэропорту. На голосовании присутствуют около 1,5 тыс. наблюдателей. На пост губернатора Хабаровского края претендуют Вячеслав Шпорт и Сергей Фургал.