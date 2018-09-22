Умер музыкант Чес Ходжес

Участник британского музыкального дуэта Chas & Dave 74-летний Чарльз «Чес» Ходжес ушел из жизни.

Причиной смерти Ходжеса стал рак пищевода, с которым он боролся последние годы, передает РИА «Новости» со ссылкой на официальное сообщение.

Музыкант «мирно скончался во сне ранним утром 22 сентября», говорится в сообщении.

Дуэт Чеса Ходжеса и Дэвида «Дейва» Пикока появился в 1970-х годах. Они придумали жанр «рокни» – смесь рок-н-ролла, буги-вуги и музыкальных шуток.