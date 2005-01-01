«Антипенсионный» митинг КПРФ в Астрахани оказался малочисленным

На «антипенсионный» митинг КПРФ в Астрахани пришли всего 650 человек. Похожая картина наблюдается на других аналогичных акциях. Как отмечают наблюдатели, на фоне напряженных региональных выборов уличная активность сходит на нет, люди предпочитают вместо улиц идти на выборы.

На «антипенсионный» митинг КПРФ в Астрахани пришли около 650 человек. Об этом сообщили наблюдатели с места событий. Акция проходит в воскресенье в сквере им. Кирова.

Как передает Astrakhan.Site, митинг в Астрахани КПРФ должна была провести совместно со «Справедливой Россией», однако представители двух партий договориться между собой не смогли. В связи с этим митинг «Справедливой России» проходит в это же время совсем недалеко от коммунистов.

То, что проходящие в воскресенье акции коммунистов оказались очень малочисленными, обратил внимание юрист Илья Ремесло. «На фоне напряженных региональных выборов уличная активность сходит на нет, люди предпочитают вместо улицы идти на выборы, о чем свидетельствуют увядающие акции против «пенсионки» на Дальнем Востоке. Например, города Анадырь (30 человек) и Владивосток (250 человек)», – пишет Ремесло в Twitter.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, ранее в воскресенье митинги коммунистов прошли на Дальнем Востоке и в Сибири. Там наблюдалась катастрофически низкая явка. Акции в таких крупных городах, как Владивосток, Чита и Петропавловск-Камчатский собрали около 200 человек. В Комсомольске-на-Амуре к акции присоединились около 100 человек, в Анадыре всего 30, а в Магадане – 45.

В Новокузнецке (Кемеровская область) к митингу присоединились только 90 человек – при заявленной организаторами 1 тыс. участников.

В Омске, где, по утверждению самих коммунистов, находится сильное отделение КПРФ, на акцию собрались 400 человек. При этом митинг 2 сентября собрал в два раза больше участников – 800 человек.

Отметим, впрочем, что и предыдущие акции коммунистов 2 сентября собрали гораздо меньше участников, чем было заявлено.