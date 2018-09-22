«Антипенсионерский» митинг коммунистов в Петербурге провалился

Субботний митинг коммунистов в Санкт-Петербурге собрал около 300 участников из заявленных 3 тысяч. На аналогичной акции 2 сентября только задержанных оказалось более 600 человек. Низкая численность митингов отмечена и в других регионах страны. По оценке экспертов, это указывает на спад протеста против изменений в пенсионное законодательство.

В субботу около 300 человек пришли в Удельный парк Санкт-Петербурга на митинг коммунистов против повышения пенсионного возраста. Сами организаторы рассчитывали на присутствие до трех тысяч человек.

По информации сайта «Мойка78», участники скандировали лозунги и пели песни. За протестующими присматривали сотрудники ОМОН, к месту митинга пригнали несколько автозаков. Впрочем, обошлось без задержаний и ЧП.

Отметим, что численность митинга оказалась в разы ниже аналогичной, но не согласованной акции, которая прошла в Санкт-Петербурге у Финляндского вокзала 2 сентября. Тогда только задержанных было более 630 человек.

Малая численность «антипенсионных» митингов коммунистов наблюдалась в субботу и в других городах. Как сообщала газета ВЗГЛЯД, ранее митинги прошли на Дальнем Востоке, в Сибири, Астрахани, Москве. Нынешние акции оказались еще менее массовыми, чем те, что левые устраивали 2 сентября. Например, если во Владивостоке 2 сентября на митинг пришли 250 человек из тысячи заявленных, то на этот раз – только 200, в Омске тогда митинговали 800 человек, а на этот раз – 400.

Все это указывает на то, что протест против изменений в пенсионное законодательство слабеет. Из заявленных организаторами 1 тыс. участников в Новокузнецке к митингу в субботу присоединились только 90 человек.

Как пояснил политолог Алексей Мартынов, митинги коммунистов оказались малочисленными по той причине, что они проводились не по поводу пенсионных изменений, а ради цели «оседлать» эту тему и «набрать сомнительных политических очков» перед предстоящим осенью вторым чтением поправок о повышении возраста выхода на пенсию.

«Люди понимают, что в рамках этих странных площадных мероприятий ничего не решается. Понятно, что обсуждения изменений в пенсионное законодательство нужно проводить не на улице, а на других дискуссионных площадках», – указал он.

По его словам, «оппозиционерам явно не удается развернуть в свою сторону даже в чем-то справедливый протест по поводу непопулярных, но крайне необходимых изменений».