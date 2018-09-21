Лидер «Молодой Гвардии» рассказал о едином плане действий молодых депутатов

«В ходе предвыборной кампании было много встреч с избирателями. Есть разного рода наказы, просьбы, пожелания», – сказал газете ВЗГЛЯД глава координационного совета МГЕР Денис Давыдов, комментируя форум молодых депутатов.

В пятницу в Москве молодые депутаты, впервые избранные в региональные парламенты, депутаты городских и муниципальных собраний, участвовали в работе стратегической сессии. Ее целью была разработка единого плана действий после выборов. Во встрече приняли участие молодые депутаты – участники проекта партии «Единая Россия» «ПолитСтартап», причем не только вновь избранные молодые законодатели, но и действующие депутаты, уже имеющие опыт работы в региональных парламентах и органах местного самоуправления.

«В ходе стратегической сессии мы обсудили несколько тем в том числе, вопросы, связанные с благоустройством придомовых территорий, качеством дорожного покрытия в регионах, развитием инфраструктуры – рассказал председатель координационного совета ВОО «Молодая Гвардия «Единой России» Денис Давыдов. – Широкое обсуждение вызвал вопрос регламентирования торговли алкогольной продукцией. Мы выяснили, что во всех регионах установлено разное минимальное расстояние, которое должно разделять образовательные, спортивные учреждения и точки продажи алкоголя. К примеру, в некоторых регионах оно составляет 50 метров. Мы пришли к выводу, что это расстояние должно быть стандартизировано и значительно увеличено».

Еще один важный вопрос, затронутый молодыми депутатами, – это различия в региональных правилах предоставления льгот на проезд в общественном транспорте для студентов и молодежи в целом.

«В ряде субъектов льготы действуют только до конца мая, но на летние месяцы они не распространяются, – отмечает Давыдов. – При этом студенты почти весь июнь сдают сессию. Фактически, для студентов июнь - это тоже учебный период. Кроме того, есть такие регионы как Крым, где льготный проезд для студентов не предусмотрен в принципе. Мы считаем, что студенческие и школьные льготы на проезд в общественном транспорте необходимо увеличить, как минимум, расширить временные рамки их действия».

Денис Давыдов также рассказал об инициативе молодых депутатов, связанной с развитием патриотического туризма: «Сегодня было озвучено предложение включить в региональные программы по патриотическому воспитанию детей и молодежи статью расходов на организацию поездок в города-герои для детей и подростков, совершивших героический поступок. Такую возможность необходимо найти в каждом регионе».

Реализация данной инициативы будет прорабатываться молодыми кандидатами на местах.

«Молодая гвардия» готова выступить оператором этого процесса. Мы готовы прорабатывать и организовывать такие поездки. У нас уже есть такой опыт. В мае этого года МГЕР организовала поездку в город-герой Волгоград для участников «Форума маленьких героев», – пояснил Давыдов.

Что касается самого формата стратегической сессии, Денис Давыдов отметил, что главная цель таких встреч – разработка плана работы молодого депутата в регионе и обмен опыта с коллегами из других субъектов. «Любая перспективная инициатива, которая возникла в одном регионе, должна получить развитие и в других», – подчеркнул председатель координационного совета МГЕР.

«Мы планируем проводить подобные встречи в дальнейшем, ведь в регионах постоянно появляются новые интересные инициативы, полезные кейсы работы с наказами. Формат таких сессий удобен для общения молодых депутатов. Те инициативы, которые были сформированы сегодня, можно назвать первичным планом действий молодых депутатов», – заметил Давыдов.

Добавим, что на стратегической сессии молодые депутаты подвели итоги прошедшей избирательной кампании. Напомним, что по итогам единого дня голосования 9 сентября, каждый шестой молодой кандидат стал депутатом. Всего на этих выборах в законодательные собрания избраны 34 молодых депутата, и 47 получили мандаты в городских собраниях региональных «столиц». Это, отметим 10% от общего количества мандатов, полученных «Единой Россией» на уровне регионов и их центров. В муниципальные собрания прошли более 3 тысяч молодых депутатов.