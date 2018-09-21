Мать подростка из банды «АУЕ» опровергла избиение семьи в Петербурге

Мать подростка, по данным СМИ, напавшего вместе с друзьями на семью в Петербурге, опровергла принадлежность своего сына к движению «АУЕ».

«Это дети! Какой криминал? Вы знаете, как это бывает. В школу иногда вызывают, если балуются. Но никаких приводов в полицию не было», – цитирует 78.ru женщину.

Она обвинила в нападении на сына мужчину, который сам попал в больницу. По ее мнению, мужчина в подъезде якобы ударил подростка, который заступился за своего друга. После этого ребята затолкали главу семьи в его квартиру, считает мать. Мужчина якобы выскочил и еще раз ударил ее сына.

Ранее сообщалось, что банда подростков, причисляющих себя к движению «АУЕ», ворвалась в квартиру жителя Понтонного поселка в Петербурге, который сделал замечание одному из подростков, справляющему нужду в подъезде. В результате пострадала вся семья мужчины.

До этого по Петербургу прокатилась волна нападений, устроенная подростками из банд «АУЕ» в одном из парков Северной столицы. Жертвами за одну ночь стали 16 человек. По факту нападений возбуждены уголовные дела, несколько подростков арестованы.