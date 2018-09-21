Памфилова пообещала «кровожадно» разобраться с фальсификаторами выборов

Глава Центризбиркома Элла Памфилова пообещала быть «кровожадной» в попытках добиться наказания для организаторов фальсификаций во втором туре выборов главы Приморского края.

«Мы обнуляем результаты, но мы не обнуляем всю ситуацию, которая там была», –сказала Памфилова в интервью РБК, передает РИА «Новости».

Глава ЦИК отметила, что будет настаивать на тщательном разбирательстве.

«Вот где мне придется обращаться к президенту за помощью: именно в том, чтобы с его стороны, со стороны администрации была помощь в том, чтобы не было пассивного отношения, чтобы со стороны правоохранительных органов не заматывали эти дела, как у нас по целому ряду регионов есть», – заметила Памфилова.

По ее словам, компетентные органы должны довести ситуацию «до логического завершения» и выявить этих «фальсификаторов, преступников», чтобы они «свое получили».

Глава ЦИК напомнила, что фальсификация результатов выборов наказывается лишением свободы на срок до четырех лет.

«Да, в этом смысле я буду кровожадной. Потому что это ломает судьбы и бьет по огромному количеству людей, нарушая их права. Я буду кровожадной, я считаю, что в первую очередь должны быть выявлены организаторы этих фальсификаций, выявлены те, кто толкал людей, заставлял людей», – добавила она.

Памфилова заявила ранее, что ЦИК рекомендует избиркому Приморья признать выборы губернатора недействительными. В Кремле поддержали требование ЦИК провести новые выборы в Приморье.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский обвинил кандидата от КПРФ Андрея Ищенко в попытке захватить власть. После обработки 100% бюллетеней во втором туре выборов губернатора Приморья впереди оказался кандидат от «Единой России» Андрей Тарасенко.