Эксперт: Зимин ушел с выборов под давлением Москвы во избежание «приморского казуса»

Решение главы Хакасии Виктора Зимина снять свою кандидатуру с выборов главы региона, второй тур которых должен был пройти в воскресенье, принято под давлением Москвы - с целью избежания ситуации, сложившейся в Приморье. Так считает директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

«Очевидно, что это правильный поступок. Если господин Зимин не мог обеспечить честность и чистоту своей победы, нужно снимать свою кандидатуру. Также очевидно, что серьезное давление было из Москвы: администрация президента и Центризбирком сейчас заинтересованы, чтобы выборы проводились честно, чисто и открыто», - заявил Алексей Чеснаков в пятницу «Интерфаксу».

По оценке политолога, давление преследовало цель избежать развития событий по «приморскому» сценарию.

«Думаю, на Зимина здесь было давление, чтобы не повторилось никаких казусов, как в Приморье. Поскольку ряд старых губернаторов не могут добиваться победы политическими методами, и привыкли работать с помощью административного ресурса, то Зимин понял, что это бесперспективно. И решил снять свою кандидатуру», - сказал собеседник агентства.

Он считает, что «фактор Москвы, фактор влияния на кампанию нового курса, связанного с обеспечением законности, сыграл принципиальную роль», - сказал политолог.

Напомним, врио главы Хакасии, кандидат от «Единой России» Виктор Зимин вечером в пятницу снял свою кандидатуру с губернаторских выборов, передает ТАСС.

Зампред ЦИК Николай Булаев уже сообщил, что теперь кандидат от «Справедливой России» Андрей Филягин должен принять участие во втором туре выборов вместо Зимина. «Следующий за вторым кандидат», – ответил Булаев на вопрос, кто будет участвовать во втором туре вместе с Коноваловым. Ранее предполагалось, что во втором туре будут участвовать Зимин и кандидат от КПРФ Валентин Коновалов.

«Оппозиция в любом случае обвинила бы Зимина в использовании административного ресурса, это нормальный прием для оппозиции, – сказал газете ВЗГЛЯД директор Института политической социологии Вячеслав Смирнов. – Но в данном случае решение о том, что Зимин должен сняться с предвыборной гонки – это решение, конечно, московское. Москва решила, что он должен уйти, чтобы не было потом обвинений в применении административного ресурса», – заявил эксперт.

В соответствии с законодательством, по словам Смирнова, теперь события в Хакасии должны развиваться так: «Второй тур будет отложен на 14 дней, и в нем будет участвовать кандидат Андрей Филягин, занявший третье место. Ему необходимо дать время - для того, чтобы поучаствовать в дебатах. Ну, и потребуется время, чтобы перепечатать бюллетени, конечно».