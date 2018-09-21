Хакеры атаковали Google-почту сенаторов США

Почтовые аккаунты ряда американских сенаторов на сервисе Gmail стали целью атаки хакеров, сообщили в Google.

Атаке подверглись сенаторы как от Республиканской, так и Демократической партии США, сообщает CNN. В Google не уточнили, была ли кибератака успешной.

Ранее сенатор Рон Уайден заявил, что как минимум одна крупная компания оповестила ряд сенаторов и сотрудников Сената о том, что их личные аккаунты стали целью иностранных хакеров.

В четверг американский президент Дональд Трамп утвердил новую стратегию США в сфере кибербезопасности.