Голикова встретилась со сборной WorldSkills Russia

В преддверии чемпионата EuroSkills 2018 вице с членами национальной сборной WorldSkills Russia встретились вице-премьер Татьяна Голикова, замминистра просвещения Ирина Потехина и спецпредставитель президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.

Встреча прошла в правительстве России. Модератором выступил генеральный директор Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Роберт Уразов.

Голикова отметила, что победы российской сборной способствуют возрождению интереса к рабочим профессиям. «Вы не просто представляете страну. Вы показываете, что страна утверждается на мировой арене как страна молодых, компетентных, развивающихся людей. Это очень важно», – подчеркнула вице-премьер.

«Каждый из вас выберет потом свой путь в жизни. Кто-то станет тренером, экспертом, кто-то пойдет работать в экономику и социальную сферу. Я должна сказать, что перед страной действительно открываются очень широкие перспективы», – сказала Голикова, отметив, что российские власти вкладывают очень большие финансовые ресурсы в самые чувствительные сферы жизни. «Для этого нам нужны высококвалифицированные, классные, очень мотивированные молодые люди, которые способны показать себя и способны вовлечь в эти процессы других», – добавила Голикова, пожелав членам сборной успехов и победы.

Российские конкурсанты выступят на EuroSkills в 41 компетенции. Так, Сергей Херкун из Тюмени представит направление «Кирпичная кладка». Он начал соревноваться еще будучи студентом техникума, два года назад. Ежедневно на тренировки после занятий у него уходило по пять часов.

Его землячка Ольга Ячменева (компетенция «Малярные и декоративные работы») в свою очередь рассказала членам правительства, что мечтала стать чемпионкой с того момента, как узнала о WorldSkills. Ради этой мечты девушка оттачивала навыки даже дома.

Ландшафтный дизайнер в третьем поколении Глеб Плахотнюк признался, что одновременно прокачивал профессиональные навыки и физическую форму: во время соревнований ежедневно необходимо перетаскивать до трех тонн материалов.

Конкурсанты пообещали выступить достойно и показать высокий уровень профессионализма.

Замминистра просвещения Ирина Потехина обратила внимание, что во время встречи от членов сборной несколько раз прозвучало: «в мире не верят, что у нас сервис, в мире не верят, что у нас сварка». «В этом году мы пережили невероятное событие – чемпионат мира по футболу. Никто не верил, что мы так проведем и что мы так выступим, что наша сборная покажет такой фантастический результат. Это поменяло не только отношение к нашей стране людей в мире, это поменяло нас самих. То, что сейчас делаете вы точно также меняет отношение к рабочей профессии и вообще к своему делу в нашей стране», – сказала Потехина.

«Вы – ролевая модель для трех млн ребят, которые учатся в СПО. Вы в данном случае меняете отношение молодых людей к делу своей жизни», – добавила она.

Спецпредставитель президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков также дал напутствие российской команде. «Когда будет тяжело, когда на второй соревновательный день вам будет казаться, что что-то не получается, что вы провались, не сдавайтесь. Делитесь проблемами с друзьями, поддерживайте себя как сборную, боритесь до последнего. Ошибки совершают все, у ваших конкурентов тоже будут ошибки. И если вы боретесь до конца, то шансы бывают всегда, даже в самый последний час соревнований. Помните об этом даже если вам кажется, что вы безнадежно отстали. Боритесь – и в итоге вы победите», – сказал Песков. Он добавил, что помнит все чемпионаты, начиная с 2013 года.

Напомним, в самых масштабных соревнованиях Европы по профессиональному мастерству для молодых людей до 25 лет EuroSkills в этом году будут соревноваться 600 участников. Российская сборная состоит из 48 участников. На чемпионате Европы в Швеции в 2016 году сборная России в общекомандном зачете заняла первое место.

Добавим также, что чемпионат по профессиональному мастерству EuroSkills в 2022 году пройдет в Петербурге.