Пожилой комбайнер из Татарстана рассказал об освоении современных технологий

В дни окончания уборочной кампании комбайнер из Татарстана Михаил Ярыгин, которого коллеги попросили вернуться на работу с заслуженной пенсии, рассказал, как ему помогает бортовой компьютер.

Михаилу Ярыгину впервые довелось сесть за руль уборочного комбайна с бортовым компьютером иностранной марки лишь в этом году, сообщает пресс-служба «Единой России». Комбайнеру с 30-летним опытом работы в аграрных профессиях помог его внук. После этого Ярыгин задумался о поступлении на курсы компьютерной грамотности, следует из пресс-релиза, поступившего в газету ВЗГЛЯД.

Ярыгин родился и проживает в селе Поповка Бавлинского района, и с детства собирался пойти по стопам отца-комбайнера. К новейшим технологиям он относится с интересом, пользуясь ноутбуком для чтения новостей, а также просматривая YouTube. По его словам, с заслуженной пенсии комбайнер вернулся по необходимости: рук не хватает во время уборочной.

«А тут еще соблазнили новым комбайном – с кондиционером и компьютером! На самом деле, «суперкомбайн» мало чем отличается от своих «старших коллег»: я всю жизнь работаю на комбайне, никаких серьезных изменений нет, но кабина очень хорошая, температура настраиваемая, в жару комфортно. А если что-то сломалось – компьютер дает знать», – рассказал Ярыгин.

Региональный координатор партпроекта «Старшее поколение» Любовь Мишина подчеркнула, что такие примеры только подтверждают, насколько необходимо людям старшего возраста осваивать современные технологии. По всей стране с начала учебного года партия «Единая Россия» возобновляет курсы по повышению компьютерной грамотности граждан пожилого возраста.

В свою очередь, в Энгельсе партийный проект «Старшее поколение» провел «Литературную гостиную» для представителей серебряного возраста.

Участники мероприятия познакомились с творческими людьми, нашедшими свое призвание после окончания активной рабочей деятельности в литературном чтении, пении, изобразительном искусстве. Всего в мероприятии приняли участие около 60 человек пенсионеров раскрывших свои творческие способности после выхода на пенсию. В их исполнении прозвучали стихи, песни, также выступили творческие коллективы.

Пенсионер и руководитель самодеятельного клуба старшего поколения «Посиделки» Алла Выпряжкина рассказала об успехах участников клуба, о проводимых мероприятиях и отметила важность того, чтобы пожилой человек имел возможность выбирать самому себе вид деятельности в соответствии с внутренними интересами. По ее словам, в таком случае преклонный возраст может стать «неповторимым жизненным витком, который принесет людям старшего поколения свободу мыслей и действий».

Региональный координатор партпроекта «Старшее поколение» Светлана Лукашева рассказала, что проведение подобных общественных мероприятий дает возможность расширить информационное поле и определить дальнейшее направление в работе по ориентации пожилых людей на всесторонний поиск полезных и значимых занятий.

«Один из главных приоритетов работы – улучшение качества жизни старшего поколения, вовлечение пенсионеров в общественную жизнь, пропаганда активного долголетия. В свою очередь, партпроект «Старшее поколение» позволяет повысить социальную востребованность жителей пенсионного возраста, адаптироваться в информационной среде, раскрыть свой творческий потенциал», – отметила она.