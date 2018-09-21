Звезды Голливуда посетят «Форум мира» в Крыму

Актеры, продюсеры и сценаристы из Голливуда примут участие в пятом международном «Форуме мира» в Крыму.

В форуме примут участие известные деятели мира кино, среди которых голливудский актер Арманд Асанте («Судья Дредд», «Стриптиз», «Одиссей»), голливудский продюсер и режиссер Кадер Аид («Враг общества»), актер Гари Дурдан («C.S.I.: Место преступления», «Чужой-4»), старший брат актера Жерара Депардье, актер и продюсер Ален Депардье, младший брат звезды фильма «Такси» Сами Насери, актер Биби Насери.

Основные мероприятия форума пройдут в Ялте и Симферополе, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Форума мира». Ожидается проведение конкурса «Королева Миротворец – 2018», подведение итогов ежегодного кинофестиваля «Я люблю мир». Форум пройдет с 1 по 6 октября.

Ежегодный международный «Форум мира» проводится российским Фондом поддержки, развития и пропаганды идей мира «Миротворец» при поддержке Министерства культуры Республики Крым.