Назван срок обжалования решения суда Гааги по компенсации Нафтогазу

Россия до конца 2018 года обжалует решение Гаагского трибунала по компенсации НАК «Нафтогаз Украины» потери крымских активов, заявил министр юстиции Александр Коновалов.

«Как вы знаете, мы не принимали участия в этом процессе. Насколько я знаю, сроки для обжалования этого решения еще не истекли», – приводит его слова РИА «Новости».

«Я думаю, что оно, конечно, будут обжаловано», – добавил министр, уточнив, что это может произойти до конца 2018 года.

Напомним, суд в Гааге обязал Россию выплатить компенсации украинским компаниям из-за потерь активов в Крыму. В Кремле отметили, что Россия не направляла представителей на этот судебный процесс и не считает себя стороной данного вопроса.

Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.