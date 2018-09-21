Мэр Комсомольска-на-Амуре подал в отставку по совету губернатора

Мэр Комсомольска-на-Амуре Андрей Климов подал в отставку по предложению губернатора Хабаровского края Вячеслава Шпорта, который раскритиковал градоначальника за невысокое качество работы с населением.

«По предложению губернатора Шпорта из-за недостаточного внимания к проблемам населения мэр Комсомольска-на-Амуре Андрей Климов подал в отставку», – сообщили РИА «Новости» в правительстве края.

Исполнять обязанности главы администрации Комсомольска-на-Амуре будет первый заместитель мэра Евгений Коршиков. «Исполняющий обязанности мэра города по уставу в случае досрочного прекращения полномочий мэра избирается из депутатов городской думы», – сообщили в администрации города.

Климов руководил городом с 2014 года, его полномочия заканчивались в сентябре 2019 года.

В первом туре выборов губернатора действующий глава края единоросс Вячеслав Шпорт получил 35,62% голосов, уступив 0,19% депутату Госдумы от ЛДПР Сергею Фургалу. Явка составила 36,09%. Повторное голосование назначено на 23 сентября.

Комсомольск-на-Амуре является первым в стране городом, где реализуется долгосрочный план комплексного социально-экономического развития, в рамках которого будут также построены дороги и социальные объекты.