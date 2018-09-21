СБУ задержала поставщика военной продукции в Россию

Сотрудники службы безопасности Украины (СБУ) задержали одного из организаторов канала поставки в Россию комплектующих военного назначения, утверждают в ведомстве.

Злоумышленники переправляли в Россию комплектующие для производства оружия и систем радиолокационного защиты, а также детали для «ракет, систем связи, навигации и управления реактивными снарядами», утверждают в СБУ.

В СБУ отметили, что в ходе обысков у подозреваемых найдена финансово-хозяйственная документация, договоры, черновые записи, электронная переписка с заказчиками из России, а также «радиодетали, транзисторы, микрочипы, резисторы, реле, конденсаторы, индикаторы, стартометры общим весом более пяти тонн».

Один из организаторов поставок арестован, второго объявили во всеукраинский розыск.

В конце августа СБУ сообщала о предпринимателе из Одесской области, который поставлял в Россию военное оборудование.

В июне выходца с Украины приговорили в США за экспорт военных технологий в Россию.