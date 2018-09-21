В Сети посмеялись над оскорбившим Нурмагомедова Макгрегором

Интернет-пользователи отреагировали на пресс-конференцию, приуроченную к предстоящему бою россиянина Хабиба Нурмагомедова и ирландца Конора Макгрегора.

Пользователи соцсетей отреагировали на провокационные заявления бойца из Ирландии в адрес Нурмагомедова. Макгрегор заявил, что россиянин не уважает Путина, похваставшись, что у него есть совместный снимок с российским президентом, предложил мусульманину Нурмагомедову выпить виски собственного бренда и раскритиковал Кадырова.

На официальной фан-странице Нурмагомедова в Instagram сообщается, что Хабиб продемонстрировал полное спокойствие и терпение.

«Макгрегор неустанно пытался поддеть Хабиба, но выглядело это невыразительно. Когда привычные темы с «крысой» и «трусом» перестали работать, он попытался задеть Нурмагомедова по теме отца или же столкнуть единоверцев. Единственный плюс Макгрегора – он блестяще заработал на пресс-конференции. Отрекламировал свой виски так, как никто не мог бы сделать это в мире», – отметил источник.

«Всех алкоголиков ждет одна участь», – написал Нурмагомедов в Instagram под фотографией с Макгрегором, продублировав надпись по-английски. За отказ выпить ирландец назвал россиянина трусом.

«Ранее я сообщал, что билеты на бой были распроданы за три минуты, Макгрегор в Instagram оскорблял отца Нурмагомедова. Теперь вот – целая пресс-конференция. Тут и про политику место нашлось: «Хабиб раньше фанател от меня и даже покупал мои майки! Он защищал вора, которого посадил Путин (речь идет о миллиардере Зиявудине Магомедове – прим. ВЗГЛЯД). А теперь я просто размажу Хабиба в клетке». Еще две недели. Страшно представить, что будет в день (ночь) битвы», – сообщил медиаменеджер Александр Малькевич в своем Telegram-канале «Американский пирог».

Многие пользователи соцсети пожалели Макгрегора, который позволил себе несколько нелестных высказываний о главе Чеченской республики Рамзане Кадырове:

Мне кажется, что МакГрегор, когда позволяет себе вольные высказывания, недооценивает Рамзана Кадырова - он всё-таки мастер спорта по боксу. — legal eagle (@compiarda) 21 сентября 2018 г.

Другие напомнили, почему многие россияне будут поддерживать ирландского бойца:

Не зря я думаю, много русских будут саппортить Конору. Но стоит признать, что это не из-за того, что он хорош, а из-за того, что у нас есть национальные проблемы. — Maxim Matyushevskiy (@MMatyushevskiy) 21 сентября 2018 г.

Были и те, кто вспомнил историю Нурмагомедова, который отреагировал на отмену концерта Егора Крида в Махачкале:

Ранее Нурмагомедов сообщал СМИ, что «просто раздавит» ирландского бойца смешанных единоборств. Бой ирландца с российским спортсменом состоится 6 октября в Лас-Вегасе. Россиянин получит за него рекордный гонорар.