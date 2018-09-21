Глава эстонской инспекции по защите данных не смог пройти проверку полиции

Взгляд
21 сентября, пятница  |  Последнее обновление — 13:10  |  vz.ru
Разделы

Почему отличник российской экономики «снизил успеваемость»

Сельское хозяйство перестало быть драйвером роста российской экономики Фото: Виталий Тимкив/РИА «Новости»
Сельское хозяйство в последние годы показывало прекрасный рост. Во многом благодаря именно его успехам российская экономика выдержала все свалившиеся на нее проблемы – и санкции, и обвал нефтяных цен. Однако август стал точкой отсчета новой реальности – АПК ушел в минус. Что вернет его на путь роста? Подробности...
Перейти а раздел…

Трамп ошибся в оценке «главной исторической ошибки США»

Цена войны в Ираке - 7 триллионов долларов плюс «миллионы жизней»Фото: Chris Helgren/Reuters
Дональд Трамп назвал главную, на его взгляд, историческую ошибку США – «ввод войск на Ближний Восток, предпринятый президентом Бушем». В данном случае хозяин Белого дома лукавит, возможно – неосознанно. Ведь война в Ираке – логичное следствие совсем другой ошибки, которую раз от разу повторяли десятки президентов США. Подробности...
Перейти а раздел…

Сможет ли новая подлодка смыть позор предшественницы

Ожидается, что «Кронштадт» не повторит печальную судьбу своего предшественника - «Санкт-Петербурга»Фото: Петр Ковалев/ТАСС
В Петербурге торжественно спущена на воду подлодка «Кронштадт» – вторая в новом проекте «Лада». Однако первая лодка этой серии, «Санкт-Петербург», страдает целой массой недостатков и вот уже полтора десятилетия является огромной головной болью ВМФ России. Зачем же корабелы продолжают строительство кораблей столь неудачного, казалось бы, проекта? Подробности...
Перейти а раздел…

Китай купил государство в Африке

Замбия – не бог весть какая, но все-таки независимая страна, правительство которой продолжает политику саморазрушения Фото: Amr Dalsh/Reuters
Экспансия КНР в странах Африки – притча во языцех, но мало кто себе представляет, как это выглядит на деле. Впрочем, случай Замбии стоит особняком – он действительно уникален. Фактически китайцы скупили целую страну под руководством «африканского Ельцина», навязав ей неподъемные долги, и теперь готовятся «снимать сливки». Но зачем Китаю Замбия? Подробности...
Перейти а раздел…

Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
Перейти а раздел…

США граничат с Мексикой, а Россия – с Богом

Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
Европейцы, научившиеся жить друг с другом, не нарушают границы собственных загончиков, поскольку отчетливо их осознают. Но русский человек безмерен – ему нужно все. Потому он никак не может принять какую-либо границу. Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев

Меркель больше не канцлер всех немцев

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Единственный политик из всех немецких – глава политического сыска Ганс-Георг Маасен – посмел публично усомниться в правдивости мадам Меркель. И понеслось. Если вы думаете про поздний брежневизм, то я про ранний сталинизм. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Государством тоже надо уметь пользоваться

Сергей Лукьяненко, писатель
Поскольку выборы мэра завершились, надеюсь, меня не станут упрекать, что я «топлю за Собянина». Нет, в данном случае я «за Егоровну». И за то, чтобы каждый умел получать от государства все то, что можно получить. В любом возрасте. Подробности...
Обсуждение: 47 комментариев
    Перейти а раздел…

    19-летняя девушка стала символом русских сварщиков

    Обсуждение: 8 комментариев

    Что киевские раскольники хотят отобрать у РПЦ

    Россия обвинила Израиль в катастрофе Ил-20 с 15 военнослужащими

      Перейти а раздел…

      Путин пострелял из снайперской винтовки

      Во время посещения парка «Патриот» в подмосковной Кубинке президент России пострелял из винтовки СВЧ-308 с расстояния 600 метров. Как сообщается, стрельба оказалась удачной – по большей части мишень была поражена
      Подробности...

      Путин и Си Цзиньпин приготовили блины с икрой и выпили водки

      Владимир Путин и Си Цзиньпин в рамках IV Восточного экономического форума посетили выставку «Улица Дальнего Востока». Там лидеры России и Китая сами приготовили блины с черной и красной икрой. Кроме того, по предложению российского президента по русской традиции они выпили немного водки
      Подробности...

      В США выбрали «Мисс Америка 2019»

      В США состоялся финал конкурса красоты «Мисс Америка 2019», который впервые проводился по новым правилам. Организаторы конкурса заявили, что отказываются от традиционного дефиле в купальниках, так как больше не оценивают внешность участниц и привычные стандарты красоты больше не имеют значения
      Подробности...
      Обсуждение: 28 комментариев
        Перейти а раздел…
        В каких случаях вы готовы защищаться вплоть до убийства нападающего на вас преступника?
        • При угрозе моей жизни

        • При угрозе жизни моих близких

        • При угрозе моему имуществу

        • При угрозе любым другим людям

        • Не готов(а) никого убивать в любом случае

        Верите ли вы Петрову и Боширову, рассказавшим свою версию пребывания в Солсбери?
        • Да, полностью

        • Скорее да, хотя некоторые детали их рассказа вызывают у меня сомнения

        • Не верю

        Спровоцирует ли провозглашение автокефалии новый виток гражданского противостояния на Украине?
        • Разразится религиозная война

        • Будут акции протеста, но без столкновений

        • Украинские православные мирно примут происходящее

        • Никакой автокефалии не будет

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Лондон заявил об «акте агрессии» России
          Украина уведомила Россию о непродлении договора о дружбеВ ЕС встревожились из-за ситуации вокруг Азовского моряМеркель проигнорировала приветствие МэйДвижение «СтопХам» вновь ликвидировали
          Дипломаты в Гааге и Берне не стали комментировать «арест» Петрова и БошироваИран оборудовал позиции для комплексов С-300Умер экс-премьер Украины Виталий МасолПричиной смерти президента Вьетнама оказалась редкая болезнь
          Израильский эксперт: У F-16 не было необходимости прикрываться российским Ил-20Российскую артиллерию в США назвали «божественной»В Южной Корее рассказали о милой просьбе лидера КНДРКиев оценил последствия для Украины от иска Порошенко к Би-би-си

          Главная тема


          Сможет ли новая подлодка смыть позор предшественницы

          доказательства вины


          Познер рассказал, зачем ездил в Солсбери

          шпиономания на Западе


          Стало известно о задержании Петрова и Боширова в Нидерландах

          союз меча и орала


          Украинский генерал: Если Россия не перестанет задираться, НАТО примет меры

          Видео

          Доходы сварщиков, слесарей и электриков уже превышают «офисные» зарплаты. В России переизбыток юристов, экономистов и управленцев. В дефиците – инженерные и рабочие профессии

          «за политику в Донбассе»


          Порошенко лишен звания почетного гражданина Вероны

          перед дракой


          Нурмагомедов сказал, что сделает с Макгрегором

          Историческая память


          Латвия борется с «советским мифом» о «детском концлагере»

          территория ссср


          Украина встала на путь тотального геноцида русского языка

          право на убийство


          «Дело Деданина» способно изменить понимание самообороны в России

          Прошлое и будущее


          Лев Пирогов: Патриотическое воспитание должно быть честным

          катастрофа Ил-20


          Андрей Бабицкий: Бабченко закончит свои дни на помойке

          Эволюция России


          Ирина Алкснис: Скандал в Приморье пошел на пользу и обществу, и государству

          на ваш взгляд


          Верите ли вы Петрову и Боширову, рассказавшим свою версию пребывания в Солсбери?

          Глава эстонской инспекции по защите данных не смог пройти проверку полиции

          21 сентября 2018, 12:08

          Текст: Анна Инсарова

          Версия для печати

          Руководитель инспекции по защите данных Эстонии Марко Аавик был уволен из-за того, что не прошел проверку полиции безопасности на доступ к гостайне, сообщают СМИ.

          Министерство юстиции Эстонии сообщало, что Аавик ушел в отставку по собственному желанию, но он это опроверг, передает ТАСС со ссылкой на газету Postimees.

          «В ходе проверки полиции безопасности выяснилось, что я вопреки требованиям министерства юстиции не сообщил о своем участии в Совете Европы в качестве эксперта по международному сотрудничеству», – сказал Аавик.

          По его словам, еще до проверки в министерстве знали об этом. Аавик в течение 11 лет был вице-канцлером министерства юстиции.

          Издание считает, что отказ в доступе к гостайне может быть просто поводом, так как полиция безопасности «просто так» «никого на проверке не заваливает». «Следовательно, в работе Аавика должно было быть что-то такое, что не позволяло предоставить ему доступ к государственной тайне», – цитирует издание РИА «Новости».

          Официально причины отказа не объявляются.

          После увольнения Аавик решил на время уехать из Эстонии.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............