Глава эстонской инспекции по защите данных не смог пройти проверку полиции

Руководитель инспекции по защите данных Эстонии Марко Аавик был уволен из-за того, что не прошел проверку полиции безопасности на доступ к гостайне, сообщают СМИ.

Министерство юстиции Эстонии сообщало, что Аавик ушел в отставку по собственному желанию, но он это опроверг, передает ТАСС со ссылкой на газету Postimees.

«В ходе проверки полиции безопасности выяснилось, что я вопреки требованиям министерства юстиции не сообщил о своем участии в Совете Европы в качестве эксперта по международному сотрудничеству», – сказал Аавик.

По его словам, еще до проверки в министерстве знали об этом. Аавик в течение 11 лет был вице-канцлером министерства юстиции.

Издание считает, что отказ в доступе к гостайне может быть просто поводом, так как полиция безопасности «просто так» «никого на проверке не заваливает». «Следовательно, в работе Аавика должно было быть что-то такое, что не позволяло предоставить ему доступ к государственной тайне», – цитирует издание РИА «Новости».

Официально причины отказа не объявляются.

После увольнения Аавик решил на время уехать из Эстонии.