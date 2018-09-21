МИД Украины подтвердил решение Киева о непродлении договора о дружбе с Россией

Глава МИД Украины подтвердил, что Киев направил Москве ноту с уведомлением о решении не продлевать договор о дружбе.

Климкин сообщил на брифинге, что в пятницу соответствующая нота была передана России, передает РИА «Новости».

Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщил, что Украина уведомила Россию о непродлении договора о дружбе.

Напомним, в среду вступил в силу указ президента Украины Петра Порошенко о введении в действие решения совета нацбезопасности и обороны (СНБО) о непродлении договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией.

Глава Исполкома СНГ Сергей Лебедев заявлял, что непродление Киевом этого договора в первую очередь негативно отразится на украинцах.

В МИД России называли шаги по прекращению договора деструктивными.