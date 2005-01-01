Посол США в России рассказал о закулисной работе по Сирии

Россия и США ведут «закулисную работу», чтобы продвинуться на пути политического урегулирования в Сирии, сообщил американский посол в Москве Джон Хантсман.

Что касается нашего сотрудничества по Сирии, «мы ведем работу, которая идет за кулисами, чтобы удостовериться в том, что мы сможем положить конец насилию и в конце концов продвинуться в плане урегулирования и правления в Дамаске», – цитирует РИА «Новости» выступление Хантсмана на инвестиционной конференции AmCham.

Также посол отметил, что Москва и Вашингтон обсуждают ситуацию в КНДР. У нас есть постоянно идущие и углубляющиеся контакты, которые очень важны и своевременны, по проблеме КНДР», – сказал он.

Хантсман также анонсировал новую встречу советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона и секретаря Совбеза России Николая Патрушева.

«Как видно по последним нескольким месяцам, наши контакты увеличились. Они не идеальны, но мы поддерживаем их темп. Наши президенты провели встречу, мы открыли канал коммуникации между нашими советниками по национальной безопасности – они встречались уже и скоро встретятся снова», – заявил он.

Говоря о контактах между странами, он вспомнил, что в Москву приезжали министр энергетики США Рик Перри, а также парламентские делегации.

В четверг российский МИД заявлял, что США подпитывали экстремистские группировки в Сирии оружием, боеприпасами и военной техникой.

В начале сентября в Минобороны заявили, что экспансия террористической группировки «Исламское государство**» в Сирию стала возможной благодаря преступному бездействию США и так называемой международной коалиции.