Иран оборудовал позиции для комплексов С-300

В районе аэропорта иранского города Мешхед оборудованы позиции для приобретенных Тегераном у России ЗРК С-300, сообщают СМИ.

Площадка построена в мае-июле, передает «Интерфакс».

От аналогичной базы у Тегерана новая площадка отличается тем, что здесь будут размещены не четыре, а две пусковые установки, передает Jane's 360.

В 2016 году Иран получил российские С-300. Сообщалось об успешных испытаниях российских ЗРК.