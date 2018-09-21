Украина захотела ввести санкции против компаний Швейцарии и Кипра из-за Крыма

Подготовлено предложение ввести санкции против компаний, которые связаны с производством химической продукции в Крыму и ее реализацией, сообщило министерство Украины по вопросам «временно оккупированных территорий».

В частности, санкции предлагается ввести против кипрских компаний Letan Investments Ltd и Ohna Holdings Ltd, швейцарской Tolexis Enterprises AG, а также российских ООО «Титанактив», ООО «Центр оптимальных технологий», ООО «Химкомснаб».

Подготовлен проект, который вынесут на рассмотрение правительства на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины, передает РИА «Новости».