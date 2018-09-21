Эксперт оценил вклад умершего президента Вьетнама в сближение с Россией

«Это был человек кристальной честности и порядочности», – сказал газете ВЗГЛЯД директор Института Хо Ши Мина СПбГУ Владимир Колотов по поводу ухода из жизни президента Вьетнама Чан Дай Куанга. Эксперт отметил, что Куанг приложил немало усилий для развития вьетнамо-российских отношений.

Профессор восточного факультета Санкт-Петербургского государственного университета, директор Института Хо Ши Мина СПбГУ Владимир Колотов считает, что Чан Дай Куанг занимал достойное место среди президентов Вьетнама. Отличительной особенностью его недолгого правления (с 2016 года) стала антикоррупционная борьба. Также он объявил войну преступности. Он назвал его человеком «кристальной честности и порядочности».

Кроме того, Чан Дай Куанг уделал огромное внимание развитию отношений с Россией. Летом во Вьетнаме прошел саммит АТЭС. Только за последний год товарооборот между странами увеличился на 38 процентов. «Вьетнам стал первым иностранным государством, которое подписало соглашение о зоне свободной торговли с ЕАЭС, что и дало толчок развитию товарооборота», – отметил Колотов.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, президент Вьетнама Чан Дай Куанг умер в возрасте 61 года в пятницу утром.