Россия внесет предложения о международном регулировании интернета

Согласно национальной программе «Цифровая экономика РФ», в конце второго квартала 2021 года Россия внесет в международные организации предложение о регулировании интернета с целью развития экономики.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на копию документа.

Бывший глава Минкомсвязи Николай Никифоров говорил о междунродном регулировании интернета еще в 2014 году. В утвержденной в 2017 году программе планировалось, что предложения будут внесены в международные организации уже летом 2019 года.

Из паспорта программы следует, что в документе теперь отсутствует часть из государственной программы с предложением равноправного участия «мирового сообщества в управлении глобальной информационной сетью и ее ресурсами с учетом уникальности данной сферы». Минкомсвязи никак не прокомментировал отсутствие этих положений в паспорте.

Программу «Цифровая экономика РФ» на срок до 2024 года утвердили в 2017 году. Президент России Владимир Путин потребовал скорректировать программу и придать ей статус национальной. Также он отметил важность подготовки кадров в области цифровой экономики и назвал эту задачу приоритетной.