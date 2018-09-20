В Молдавии решили отменить обязательную службу в армии

В армии Молдавии постепенно будет снижаться численность призванных на срочную службу солдат, а к 2021 году служба перестанет быть обязательной, сообщила пресс-служба правительства страны со ссылкой на премьера Павла Филипа.

«После утверждения программы «Профессиональная армия 2018-2021» контингент военнослужащих по контракту увеличился более чем на 300 человек, а военнослужащих срочной службы стало меньше на 400 человек. Согласно плану, в 2019 году контингент военнослужащих срочной службы сократится еще на 1 тыс. человек, и в 2021 году военная служба перестанет быть обязательной», – передает РИА «Новости» сообщение правительства Молдавии.

Филип сделал это заявления на международных учениях «Огненный щит – 2018», в которых приняли участие около 800 военнослужащих Национальной армии Молдавии и военные из Румынии и США.

«Республика Молдова не может содержать очень большую армию, но мы обязаны обеспечить хорошую подготовку и профессионализм военнослужащих. Конечно, я бы хотел, чтобы наши военные использовали оружие только во время военных учений», – сказал премьер.