В Раде призвали бороться с украинским тоталитаризмом

Украинская партия «Оппозиционный блок» заявила о необходимости борьбы против зарождающегося в стране тоталитаризма.

«Диктаторские инициативы президента должны быть остановлены. Мы обращаемся к нашим международным партнерам, ко всему международному демократическому сообществу с призывом поддержать борьбу с зарождающимся в Украине тоталитарным режимом. Не допустить установления диктатуры в центре Европы», – сообщается на сайте партии.

По мнению оппозиционеров, нынешняя украинская власть «больше не может управлять страной».

«Она абсолютно деградировала и не в состоянии добиться мира, обеспечить развитие национальной экономики, гарантировать даже минимальное качество жизни людей. Стремясь любой ценой продлить свое правление, власть готовится насадить в Украине тоталитарный режим», – говорится в заявлении.

По словам представителей «Оппозиционного блока», власть «открыто угрожает репрессиями» всем неподконтрольным СМИ, оппозиционным политикам и всем тем, кто не разделяет ее идеологию.

Во время выступления президента Украины Петра Порошенко в Верховной раде с ежегодным посланием зал заседаний парламента покинули депутаты от «Оппозиционного блока». Депутаты ушли из зала после слов президента, которые, по их мнению, раскалывают общество вопросами веры и языка.