Fox News: Американские СМИ создали Трампу образ психа с ядерной кнопкой

Лояльный к президенту США Дональду Трампу телеканал Fox News утверждает, что СМИ специально убеждают американцев, что президент психически ненормален.

В сюжете телеканала собщается, что Центр медиаисследований подсчитал слова, используемые журналистами для описания Трампа, передает «ИноТВ». Выяснилось, что 23 раза Трампа назвали «злым», 17 раз – «взбешенным», восемь раз – «возмущенным».

Для описания эмоционального состояния американского президента использовались такие выражения, как «выпускал пар», «приходил в ярость», «синел от злости», «взрывался», «разражался тирадами».

«Итак, зачем нужны все эти слова? Чтобы убедить вас, что парень, который держит палец на той самой кнопке, – псих», – говорится в сюжете телеканала.

По мнению ведущего, Трамп «не совершал никаких катастрофических поступков», а курс США при нем «внушает все больший оптимизм». Поэтому американские СМИ стали похожи «на стаю кошек в поисках мешка», отмечается в сюжете.

Канал утверждает, что многие журналисты «распространяют офисные сплетни» про Трампа.

«Но мы понимаем: Трамп – не Джимми Картер. И слава Богу! Кого бы вы предпочли? Милого парня, получившего премию мира, или крикуна, который держит весь мир в недоумении и потому в подчинении?» – задается вопросом ведущий.

В сюжете говорится, что после периода президентства Барака Обамы СМИ «стали такими бесхребетными, что им нужно поблагодарить Трампа». Подчеркивается, что Трамп подсадил их «на пресс-рум-диету, на которой они не едят ничего, кроме своих собственных слов».

Отметим, что популярный в США телеканал Fox News является одним из самых лояльных СМИ к президенту США Дональду Трампу и республиканцам. Хизер Науэрт, ведущую шоу Fox & Friends, которое Трамп называл «самым честным шоу», впоследствии назначили официальным представителем Госдепартамента США.

Ранее планы Трампа опубликовать ряд документов по «российскому делу» вызвали резкую реакцию американских СМИ.