Захарова предупредила о новых вбросах Британии против России

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что со стороны Лондона появятся новые вбросы в адрес России.

«Уверена, что со стороны Великобритании будут новые вбросы дезинформации. Они слишком далеко зашли, слишком много врали с первого дня», – прокомментировала Захарова ситуацию с инцидентами в Солсбери и Эймсбери, передает НТВ.

Ранее Захарова сообщила, что Москва решительно отвергает обвинения в причастности к делу Скрипалей.