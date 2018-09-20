Российский космонавт поседел после обнаружения «дырки» в «Союзе»

Российский космонавт Олег Артемьев рассказал, что у его коллеги Сергея Прокопьева прибавилось несколько десятков седых волос после разгерметизации корабля «Союз МС-09».

Космонавт выложил новое видео на свой канал в YouTube, где показан процесс стрижки в космосе.

«Вот ты прилетел, у тебя только четыре было седых волоса, а сейчас 47», – сказал Артемьев, когда стриг коллегу.

На это Прокопьев ответил, что поседел после разгерметизации из-за просверленного в «Союзе» отверстия.

Напомним, что расследование повреждения космического корабля продолжается. Расследование ведется по трем направлениям.