Певице из Киргизии пригрозили расправой за откровенный клип

Киргизской певице Зере Асылбек начали угрожать после появления клипа на песню «Кыз» («Девушка»), в котором она снялась в расстегнутом пиджаке, надетом на нижнее белье.

Некоторые пользователи в соцетях угрожают певице расправой, считая, что девушка из Киргизии не должна так выглядеть, сообщает «Би-би-си». Один из мужчин заявил, что отрежет Асылбек голову, скриншот с угрозой певица опубликовала в своем Facebook.

За девушку заступился бывший премьер-министр Киргизии Феликс Кулов. Однако, по его мнению, «если бы фигура девушки была идеальной, клип не вызвал бы такого бурного обсуждения».

В Сети запустили флешмоб в поддержку певицы. Пользователи фотографируются в нижнем белье, выкладывая фотографии в соцсетях.

После угроз Асылбек написала заявление в правоохранительные органы. В МВД сказали, что сделают все необходимое, чтобы предотвратить нападения на певицу.

«Почти 90% девушек в Кыргызстане и по всему миру, в том числе и я, сталкиваются с дискриминацией на улице, работе или дома. Я захотела написать эту песню от имени девочки - той, которой я являюсь. Сначала думала обратиться к акынам, потом решилась написать сама о своем опыте, так песня сложилась», – рассказала она в интервью «Радио Свобода».

Девушка призналась, что хотела вызвать реакцию общества, чтобы обсудить права женщин.

«Такая бурная реакция была ожидаемой, я понимала, что именно таким образом в клипе мне удастся взбудоражить общество», – отметила певица.