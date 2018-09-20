МИД отверг «британские инсинуации» по делу Скрипалей

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что Москва решительно отвергает обвинения в причастности к делу Скрипалей.

«Хотела бы вновь повторить: Российская Федерация не имела и не имеет ничего общего с событиями в Солсбери, никаким образом к этому не причастна. Решительно отвергаем все британские инсинуации по так называемому делу Скрипалей, связанные с Россией», – рассказала Захарова на брифинге Второго Евразийского женского форума.

Она отметила, что вместо спокойного и профессионально обсуждения дела разговор с Великобританией «приобретает все более странный характер с оттенком явной агрессивности». При этом Захарова обратила внимание на то, что российской стороне не предоставили никаких проясняющих ситуацию данных, пишет РИА «Новости».

Ранее МВД прокомментировало «расследование» СМИ об Александре Петрове и Руслане Боширове, которые якобы являются сотрудниками ГРУ. Сами подозреваемые в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии опровергли работу в ГРУ. Газета ВЗГЛЯД ранее рассказывала о том, почему Петров и Боширов не похожи на настоящих разведчиков.