Пушков отреагировал на обещание Порошенко убрать из Крыма Черноморский флот

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что президент Украины Петр Порошенко далек от реальности, если думает, что может убрать из Крыма Черноморский флот.

«Из конституции Украины будет вычеркнуто положение о пребывании Черноморского флота в Крыму; поэтому, говорит Порошенко, его там не будет. Бытие в виртуальной реальности: от наличия той или иной строчки в конституции Украины не изменятся ни судьба Крыма, ни место размещения флота», – написал Пушков в своем Twitter.

Ранее в Крыму также прокомментировали обещание президента Украины заставить ЧФ покинуть полуостров.

20 сентября во время выступления в Верховной раде Порошенко пообещал избавиться от базы Черноморского флота России в Севастополе, когда Украина заберет себе Крым. Для этого он предложил вычеркнуть из конституции страны положение, которое позволяет ЧФ базироваться на территории полуострова.