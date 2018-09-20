Иран раскритиковал США за насмешки над призывами к миру

Соединенные Штаты «смеются над призывами к миру», заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф после заявлений американской стороны о том, что Вашингтон надеется подписать соглашение с Тегераном.

«США называют СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий – прим. ВЗГЛЯД) «частным соглашением между двумя правительствами», заявляя, что они «стремятся к соглашению». Неверно», – написал Зариф в Twitter.

Глава МИД Ирана пояснил, что СВПД является международным соглашением, действие которого закреплено резолюцией Совбеза ООН.

«Плюс, США также нарушили свои обязательства по соглашению, им грозит два иска в Международном суде ООН», – добавил Зариф.

«По-видимому, США просто смеются над призывами к миру», – написал он.

Пост Зарифа сопровождается хэштегом #HaveYouNoShame («Вам не стыдно?»).

Ранее в четверг стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа ищет способы заменить поставку иранских ресурсов в другие страны альтернативными источниками.