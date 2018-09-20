В Раде призвали перенести посольство Украины в Иерусалим

Депутаты Верховной рады предложили обратиться к президенту Украины Петру Порошенко по поводу переноса посольства страны в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.

Представители фракции «Радикальной партии» в раде зарегистрировали проект постановления № 9107 о переносе посольства Украины в Израиле в Иерусалим. Документ опубликован на сайте украинского парламента.

Лидер «Радикальной партии» Ляшко в среду заявил, что его партия предложит перенести посольство в ответ на то, что Палестина рассматривает возможность признать Крым российским.

«Я уже завтра вместе с нашей командой «Радикальной партии» зарегистрирую в парламенте проект постановления «О переносе посольства Украины в государстве Израиль из ее столицы в город Иерусалим». Призываю всех единомышленников присоединиться к моей инициативе», – написал Ляшко в своем Facebook.

Напомним, СМИ утверждали, что Нофаль заявил о поддержке Палестиной России в вопросе принадлежности Крыма. В связи с этим МИД Украины вызвал палестинского посла в Киеве Мохаммеда Аль-Ассада.