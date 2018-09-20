Польшу обязали выплатить компенсацию родственникам погибших в катастрофе под Смоленском

Европейский суд по правам человека обязал Польшу выплатить 32 тыс. евро родственникам двух погибших в авиакатастрофе под Смоленском 2010 года за принудительную эксгумацию.

Истцы Ева Сольская и Ева Рыбицкая заявили, что не давали согласия на эксгумацию тел их мужей, когда в 2016 году Польша решила исследовать тела для установления причин трагедии, передает «Интерфакс» со ссылкой на судебное коммюнике.

Суд решил, что «проведение эффективного расследования инцидента» важнее, чем «интересы отдельных лиц», но при этом Польша «лишила истцов минимальной защиты их интересов, в том числе – защиты права на уважение частной и семейной жизни».

Теперь Польша должна выплатить по 16 тыс. евро каждой из истцов.

Напомним, польская комиссия пыталась найти российскую вину в крушении самолета с президентом Лехом Качиньским на борту в 2010 году, спекулируя на трагедии. Выдвигалась версия, согласно которой на борту президентского самолета произошел взрыв.

В сентябре 2016 года генеральная прокуратура Польши приняла решение начать эксгумировать тела погибших в авиакатастрофе под Смоленском для нужд следствия.