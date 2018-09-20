Бельгийская прокуратура обвинила Британию в перехвате сообщений

Федеральная прокуратура Бельгии заявила, что перехват международных сообщений клиентов в системе национальной телекоммуникационной компании страны Belgacom в 2013 году был осуществлен центром правительственной связи Великобритании (GCHQ).

О том, что перехватывать сообщения пользователей Belgacom могли именно британские спецслужбы, ранее сообщал немецкий журнал Spiegel со ссылкой на документы, обнародованные экс-сотрудником американских спецслужб Эдвардом Сноуденом, передает РИА «Новости».

В одном из документов Сноудена, который был помечен грифом «совершенно секретно», говорилось о проекте под кодовым названием «Операция Социалист»; его главной задачей было «улучшение качества слежки за Belgacom» и формирование лучшего понимания инфраструктуры компании.

Из другого документа следует, что слежка осуществлялась еще в 2010 году.

По данным бельгийской газеты Echo, проводившееся в течение пяти лет расследование позволило прокуратуре восстановить большую часть фактов и представить министру юстиции Бельгии Кун Гинсу доклад об основных выводах.

Отмечается, что на данный момент Гинс ограничился заявлением о планируемой презентации доклада совету национальной безопасности страны – высшему органу безопасности Бельгии, возглавляемому премьер-министром Шарлем Мишелем.

Совет объединяет «объединяющему основные службы безопасности и министров, являющихся их кураторами».



Эксперты считают, что перехват сообщений клиентов Belgacom, осуществлявшийся Центром сетевого анализа (Network Analysis Centre), подразделением GCHQ, мог быть санкционирован на высоком правительственном уровне.

Belgacom является крупнейшим телекоммуникационным оператором Бельгии, а также ведущим поставщиком услуг голосовой связи в Африке и на Ближнем Востоке. Также компания занимается обслуживанием телекоммуникационной инфраструктуры Еврокомиссии.

В 2014 году сообщалось, что за созданием вируса-шпиона Regin, который был первоначально обнаружен в компьютерной системе Belgacom, могут стоять спецслужбы США и Британии.

Отметим, что большинство Regin пришлось на Россию – 28%.