Захарова рассказала, что полезного сделали для России ее предки

Официальный представитель МИДа Мария Захарова ответила подписчику на вопрос о том, что полезного сделали ее предки для страны.

На своей странице в Facebook Захарова рассказала о юбилее военной автомобильной инспекции гарнизона Москвы.

«Праздник к нашей семье имеет непосредственное отношение. Мой дедушка, Владислав Григорьевич Мачулко, был первым ее начальником. И сегодня его имя занесено в Книгу почета 100-й военной автомобильной инспекции», – сообщила дипломат.

В комментарии к посту отметился подписчик под ником Armage Donas:

«А были у вас какие-то родные, которые хоть что-то полезного сделали стране? Вояки, они только тратрят и страну гробят, а кокой медик, инженер, ученый, композитор в родне попадался?», – уточнил он (авторская орфография сохранена).

На что Захарова ответила, что дед «много лет уже на гражданке преподавал в МАДИ, был заведующим лабораторией. Его жена, моя бабушка, была химиком-технологом, преподавала в медучилище. Другой дед был водителем, а вторая бабушка работала не заводе».

Кроме того, она отметила, что ее мама – заслуженный деятель искусств, работает в Пушкинском музее изобразительных искусств, а отец – востоковед, сейчас работает в Шанхайской организации сотрудничества.

После такого ответа комментатор растерялся и не смог продолжать дискуссию: «о! так вы имеете чем и без вояк гордится. Это очень хорошо», – написал он.

Вопрос пользователя Armage Donas возмутил других подписчиков, посчитавших, что это якобы провокатор с Украины.

«А чего твоей стране не хватает, что ты тут побираешься?» – спросил Андрей Жуков.