Российские военные провели патрулирование в районе Голан

Российская военная полиция и представители Центра по примирению враждующих сторон в Сирии провели патрулирование освобожденных населенных пунктов региона Эль-Кунейтра и демилитаризованной зоны близ Голанских высот.

Маршрут был согласован с ООН. Крайняя его точка – город Рафид, находящийся почти на границе с оккупированными Израилем Голанскими высотами. По пути патруль обеспечивал безопасность ремонтных бригад, посещал школы, больницы, посты российской военной полиции и центр по амнистированию боевиков и граждан, сотрудничавших с боевиками или живших на подконтрольных им территориях, передает РИА «Новости».

Заместитель командующего группировкой российских войск генерал-лейтенант Сергей Кураленко сообщил, что патрулирование проводилось в южной части демилитаризованной зоны, которая заканчивается в населенном пункте Маария.

Российские военные обеспечили в этом районе «доставку гуманитарной помощи населению, пострадавшему в ходе ведения боевых действий». Также ведется наблюдение за выполнением «договора в соответствии с резолюцией ООН по ограничению вооружения вблизи линии «Браво» со стороны Сирии».

Тем самым российской стороной оказывается содействие органу ООН по наблюдению за примирением.

Он добавил, что патрули российской военной полиции проверили все маршруты, на которых должны выполнять задачи силы ООН вдоль Голанских высот – от центральной до южной части демилитаризованной зоны.

Генерал выразил уверенность, что «по следам российской военной полиции пойдут патрули ООН».

Он отметил, что в этих районах больше шести лет не было сил ООН, «и сегодня люди видят здесь только флаг России и Сирии».

«Уверен, что наши действия обеспечат выполнение задач силами ООН в центральной части демилитаризованной зоны, также на ее южной оконечности. Можно сказать, что, выполняя задачи в населенном пункте Рафид, а также в населенных пунктах Адра, Маария, мы проложили дорогу силам ООН», – сказал Кураленко.

В августе российская военная полиция заняла позиции на Голанских высотах, а после выставила четыре поста вдоль демилитаризованной зоны в этом регионе.

Западные СМИ писали о готовности России «показать оскал» на Голанах.